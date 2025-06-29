Akhisar'da Orman Yangını İle İlgili Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli D.B.'nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA