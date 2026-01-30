Manisa'da kerpiç ev çöktü: 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıahmetler Mahallesi'nde tek katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıahmetler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kerpiç bir ev çöktü. Çökme sırasında evin içinde bulunan Mesut Baytekin, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen merkez itfaiye ekipleri, yaralı vatandaşı titiz bir çalışma sonucu enkaz altından çıkardı.

Yaralı Mesut Baytekin, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA