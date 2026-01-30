Haberler

Manisa'da kerpiç ev çöktü: 1 yaralı

Manisa'da kerpiç ev çöktü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kerpiç evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıahmetler Mahallesi'nde tek katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıahmetler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kerpiç bir ev çöktü. Çökme sırasında evin içinde bulunan Mesut Baytekin, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen merkez itfaiye ekipleri, yaralı vatandaşı titiz bir çalışma sonucu enkaz altından çıkardı.

Yaralı Mesut Baytekin, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı