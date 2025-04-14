Akhisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan 10 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.M. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs Akhisar Adliyesindeki işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa