Akhisar'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1.060 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 1.060 litre etil alkol ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Akhisar KOM Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda 1.060 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, alkol kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde S.U. (35) ve Ö.Ş. (42) isimli şahıslara ait bir ikamette arama yapıldı. Aramada toplamda 1.060 litre etil alkol ele geçirilirken, iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA