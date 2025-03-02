Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri

Akhisar'da Ev Yangını: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Akhisar'da Ev Yangını: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuk hayatını kaybetti. Yangın, belirlenemeyen bir sebeple çıkarken, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın sonrası yaptığı incelemede çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi 135. Sokak'ta tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kritik önemdeki tüm bilgileri İran'a sattı
img

Yine attı, tarihe geçti
img

Fenerbahçe'den 3 gollü galibiyet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Zirvede puan farkı 4'e indi
Fenerbahçe de paylaştı: Mert Müldür'den gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme

Mert'ten gol sonrası Okan Buruk'a bomba gönderme
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.