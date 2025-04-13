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Akhisar'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 18 Sürücüye Ceza

Akhisar'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 18 Sürücüye Ceza
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, dron destekli yapılan trafik denetiminde 18 sürücüye idari para cezası uygularken, 5 aracı trafikten men etti. Ayrıca, bir sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde 18 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Akhisar Dingiller yolunda dron destekli asayiş ve trafik timleri tarafından ortak trafik uygulaması yapıldı.

Denetimde; Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 18 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimde ayrıca 1 sürücünün sürücü belgesinin 2 ay süre ile geçici olarak geri alındığı bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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