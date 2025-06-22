Akhisar'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü

Akhisar'da Anne Kızını Boğarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, anne R.B., tartıştığı kızını boğarak öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kızını boğarak öldüren anne olayın ardından kendisini ihbar etti.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.