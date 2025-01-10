Akhisar'da 32 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 32 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Merkez Karakolu Asayiş timleri ile Akhisar JASAT ekiplerince yapılan faaliyette; 'Çocuğu veya Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiyi Öldürme', 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında 34 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. (E/41) isimli firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA