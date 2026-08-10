Akçakoca sahiline vuran İHA paniğe neden oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kıyıya vuran insansız hava aracı (İHA), sahilde kısa süreli paniğe neden oldu.

Akçakoca ilçesi Çınar Sahili'nde deniz kenarında İHA benzeri bir cisim gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahilde bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak, çevrede önlem aldı. Kıyıya vuran cismin nereden geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İHA'nın niteliğinin ve menşeinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı