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Akçakoca’daki kazada yaralananları Vali Makas ziyaret etti

Akçakoca’daki kazada yaralananları Vali Makas ziyaret etti
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akçakoca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı vatandaşlar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Vali Makas, yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar dileyen Makas, devletin tüm imkanlarıyla sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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