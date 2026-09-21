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Akçakoca'da Su Ürünleri Kontrol Ekipleri palamut avı denetimlerini sürdürüyor

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Akçakoca'da Su Ürünleri Kontrol Ekipleri palamut avı denetimlerini sürdürüyor
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Akçakoca'da palamut avcılığının yoğunlaşması üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler, balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında mevzuata uygunluk kontrolü yapıyor; denetimler sürdürülebilir balıkçılık için sürecek.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca'da yoğunlaşan palamut avcılığı nedeniyle İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri sahaya indi. Ekipler, balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, bölgede yoğun şekilde sürdürülen palamut avcılığına yönelik denetimlerini artırdı. Denizlerde av sezonunun hareketlenmesiyle birlikte sahaya çıkan ekipler, balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği kontrol ediliyor.

Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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