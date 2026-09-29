Akçakoca'da fırtınada parçalanan 4 tekne için Tarım ekipleri hasar tespiti yaptı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle parçalanarak zarar gören 4 tekne için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, teknelerde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Akçakoca'da etkili olan fırtına, balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Şiddetli dalgaların etkisiyle 4 tekne parçalanırken, olayın ardından Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Balıkçı barınağına giden ekipler, fırtınadan zarar gören tekneleri tek tek inceleyerek hasar tespit çalışması yaptı. Teknelerde meydana gelen zararın boyutunun belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli tespitlerin kayıt altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı