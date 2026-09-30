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Akçakoca'da balık nakil araçları denetlendi, esnafa belge uyarısı yapıldı

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Akçakoca'da balık nakil araçları denetlendi, esnafa belge uyarısı yapıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, balık taşıyan nakil araçlarını denetledi. Denetimde esnafa nakil belgelerini düzenletmeleri gerektiği hatırlatıldı; belgelerin yasal zorunluluk olduğu bildirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından balık taşıyan nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla nakil vasıtalarında kontrol yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde balık taşımacılığı yapan esnafların, taşıdıkları ürünlere ilişkin nakil belgelerini düzenletmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, su ürünleri nakillerinde gerekli belgelerin bulundurulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, balık taşıyan esnafların mağduriyet yaşamamaları için belge işlemlerinde gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemine dikkat çekti.

Denetimlerin, su ürünlerinin kayıtlı, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde taşınmasına yönelik sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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