Akçakoca-Alaplı yolunda feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda bir tır, tarım aracı denilen 'patpat' ile çarpışarak yoldan çıktı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alaplı kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı