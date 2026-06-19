Şanlıurfa'da kaçak tedavi merkezine operasyon: 1 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız olarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yaptığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tıbbi materyal, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede ruhsatsız şekilde sağlık hizmeti verildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda tıbbi materyal, tedavide kullanılan aparat ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı