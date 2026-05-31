Oto galeriye silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde araç satışı yapılan oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda işyeri ve bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. Halep yolu üzerindeki bir oto galeriye yönelik kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken mermilerin isabet ettiği işyerinde ve bazı araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı