Akçakale'de Eczane Tavanı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tadilatı yapılan eczanenin tavanının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İşçiler tadilat yaptığı sırada eczanenin tavanı çöktü. Çöken betonun altında kalan 52 yaşındaki Halil Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA