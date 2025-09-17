Haberler

Akçakale'de Eczane Tavanı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Akçakale'de Eczane Tavanı Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tadilat sırasında eczanenin tavanının çökmesi sonucu 52 yaşındaki Halil Yıldız ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tadilatı yapılan eczanenin tavanının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İşçiler tadilat yaptığı sırada eczanenin tavanı çöktü. Çöken betonun altında kalan 52 yaşındaki Halil Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.