Akbük Koyu'nda Fırtına, Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Akbük Koyu'nda etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek bir teknenin karaya oturmasına neden oldu.

Muğla'nın turistik ve doğal güzellikleriyle ünlü koylarından biri olan Akbük Koyu'nda, şiddetli rüzgar ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde demirli olan bir tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle sahile doğru sürüklendi.

Kuvvetli fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan teknenin, alınan tüm önlemlere rağmen karaya oturduğu bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
