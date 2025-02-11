Akasya AVM'de Havalandırma Sisteminde Yangın Çıktı
Üsküdar'daki Akasya AVM'nin -1. katındaki havalandırma sisteminde çıkan yangın, AVM içerisindeki yoğun duman ve panik anlarıyla birlikte hızlı bir tahliyeye neden oldu. Yangına itfaiye ve UMKE ekipleri müdahale etti.
İstanbul'da bulunan Akasya AVM'nin-1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. AVM'ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL