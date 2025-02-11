Akasya AVM'de Havalandırma Sisteminde Yangın Çıktı

İstanbul'da bulunan Akasya AVM'nin-1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.

Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. AVM'ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti. Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL