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Yakıt almaya geldi, aracı alev topuna döndü

Yakıt almaya geldi, aracı alev topuna döndü
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Bursa-İstanbul yolundaki bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken alev alan otomobilin sürücüsü ve arkadaşı son anda kurtuldu. İstasyon çalışanlarının müdahalesi faciayı önledi.

Bursa-İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığı sırada otomobili bir anda alev alan sürücü be yan koltuktaki arkadaşı saniyeler içinde kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. İstasyon çalışanlarının hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa-İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yangın yürekleri ağza getirdi. Yakıt almak için istasyona giren otomobil, dolum işlemi sırasında bir anda alev aldı. Aracın alevler içinde kaldığını gören sürücü, saniyeler içinde kapıyı açarak kendini dışarı attı. Yanmaktan son anda kurtulan sürücü büyük panik yaşarken, istasyonda bulunan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı.

Yangını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, vakit kaybetmeden yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İtfiaye ekiplerinde gelmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yakıt pompalarına sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İstasyonda yaşanan panik anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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