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Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aracını yıkarken fenalaşan Serhat Akgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Bandırma'da bir akaryakıt istasyonunda aracını yıkadığı anda fenalaşarak yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen şahıs kurtarılamadı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay, Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracını yıkarken fenalaşarak yere yığılan Serhat Akgül'e (51) çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterdi.

Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Akgül'ün kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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