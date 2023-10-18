Akaryakıt İstasyonunda Hırsızlık Olayı

Mersin'de bir akaryakıt istasyonunda park eden araçtan yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri ise firari durumda.

MERSİN'de akaryakıt istasyonunda duran araçtan yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan el çantasını çalan 2 şüpheliden 1'i, yakalandı.

Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi D-400 kara yolundaki akaryakıt istasyonuna giden A.H.Ş., aracını park edip, market reyonuna girdi. Tekrar aracına dönen A.H.Ş., yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan el çantasının yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerinde yapılan incelemede, şüphelilerin istasyona geldikleri aracı tespit etti. Kimlikleri saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Barbaros ve Mithatpaşa mahallelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerden biri yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, zararı karşılayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.