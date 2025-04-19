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Akan Trafikte Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

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Hatay'da motosikletle akan trafikte yatarak yolculuk yapan sürücü, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Tehlikeli hareketleriyle dikkat çeken sürücü, izleyenleri tedirgin etti.

Akan trafikte motosikletin üzerinde ölümüne yolculuk kamerada

HATAY - Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkiinde akan trafikte akrobatik hareketler yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. Canını hiçe saymadan motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. Motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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