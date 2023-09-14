Akan trafikte ilginç anlar! Kapıları açıp twerk yaptılar

İstanbul'un ardından yurt dışında seyir halindeki bir aracın camlarından dışarı sarkan iki kadın, kapıları açarak twerk yaptı. Çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul'un Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kaydedilen seyir halindeki arabada twerk görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında çekilen bir videoda seyir halindeki arabanın 2 kapısını açan kadınlar akan trafikte twerk yaptı. Çevredekiler tarafından kaydedilen o görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM YARATTI

Akıllara durgunluk veren videoda kadınlardan biri aracın arka kapısı diğeri de ön kapısını açarak twerk yaptı. Mini elbise giyen kadınlar, çevredeki araçlarda yolculuk yapan diğer insanlar tarafından videoya alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem yarattı.