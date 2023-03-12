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AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

AK Partili vekilin ekibi kaza yaptı; 3 yaralı

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın ekibini taşıyan araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Babadağ ilçesinde gerçekleştireceği programı takip etmek üzere Denizli il merkezinden yola çıkan ve içerisinde Özkan'ın danışmanı ve basın ekibinin bulunduğu araç, Babadağ yolunda kaza yaptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Cahit Özkan'ın danışmanı Rafet Başak ile basın ekibinde görev yapan iki kişi yaralandı. Kolu kırılan Rafet Başak'ın ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların ayakta tedavi edildikleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milletvekili Cahit Özkan Denizli 3. Sayfa Haberler

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