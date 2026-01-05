Haberler

AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...
AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Özgün'ün Maltepe Belediye Meclisi'nde açlık sınırına ilişkin tartışma yaratacak bir konuşma yaptı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ı işaret eden Özgün, "Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede? Boyu 160 cm sanırım. Kilosunun, 1.60'a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı" ifadelerini kullandı.

  • AK Partili Meclis üyesi Yusuf Özgün, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ın boyu ve kilosuna atıfta bulunarak Türkiye'de açlık olmadığını iddia etti.
  • Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Yusuf Özgün'ün sözlerine tepki gösterdi ve ondan özür istemediklerini belirtti.

Maltepe Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in Başkanlığı'nda Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

"AÇLIK OLSAYDI, BOYUNA GÖRE FAZLALIĞI OLMAZDI"

"SİZİN ÖZRÜNÜZÜ DE İSTEMİYORUZ"

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Özgün'e tepki göstererek, "Yusuf bey bence konuşmanız bitti. Başka bir şey de bulamadığınız için de tek tek arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz. Lütfen konuşmanız bittiyse yerinize geçin. Arkadaşın kişiliğini gördük. Yusuf Bey sizin özrünüzü de istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
