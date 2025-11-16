AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in ailesiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, tırın bir anda Eser'in kullandığı otomobilin önüne çıktı, milletvekilinin son anda direksiyonu kırdığı görüldü.
- AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, eşi ve çocukları Karaman-Konya karayolunda hafif yaralanmalarla trafik kazası geçirdi.
- Kaza, milletvekilinin aracının önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki trafik levhasına çarpmasıyla meydana geldi.
- Milletvekili Eser ve ailesi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumları iyi olarak taburcu edildi.
Ak Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.
TIR, BİR ANDA YOLA ÇIKTI
Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.
İŞTE AK PARTİLİ VEKİLİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR
Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.