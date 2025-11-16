Haberler

AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada Haber Videosunu İzle
AK Partili milletvekilin ölümden döndüğü trafik kazası kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in ailesiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, tırın bir anda Eser'in kullandığı otomobilin önüne çıktı, milletvekilinin son anda direksiyonu kırdığı görüldü.

  • AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, eşi ve çocukları Karaman-Konya karayolunda hafif yaralanmalarla trafik kazası geçirdi.
  • Kaza, milletvekilinin aracının önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki trafik levhasına çarpmasıyla meydana geldi.
  • Milletvekili Eser ve ailesi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumları iyi olarak taburcu edildi.

Ak Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.

TIR, BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milletvekili Eser, 06 KAR 70 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

İŞTE AK PARTİLİ VEKİLİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR

Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3-sayfa
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

Beşiktaş'tan ligde tarihe geçen inanılmaz başlangıç
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.