AK Parti Muğla önceki dönem il başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Ak Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kendisine ait inşaat firmasının önünde oturan Laçin'e, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermiler Laçin'in bacaklarına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Laçin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı ile ilgili çalışma başlattı. - MUĞLA

