AK Parti milletvekilleri Karabük'teki yangına anında müdahale etti

Güncelleme:
Karabük merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyünde çıkan bir yangını fark eden AK Parti Karabük milletvekilleri, köylülerle birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaparak büyük bir faciayı önledi.

Karabük merkeze bağlı Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde kuru otlarda çıkan yangını fark eden AK Parti Karabük milletvekilleri, köylülerle birlikte alevlere ilk müdaheleyi yaparak faciayı önledi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Eskipazar'daki ziyaretlerinin ardından Karabük'e dönüş yolunda, Aşağıkızılcaören köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangınını fark etti.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildiren milletvekilleri, yangın bölgesine giderek köylülerden temin ettikleri küreklerle alevlere müdahale etti.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Hemen yanındaki ormanlık alana sıçramadan bazı köylülerinde desteğiyle durdurulan yangın, olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyümeden söndürülmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
