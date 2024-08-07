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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selzedeleri ziyaret etti

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, Başköy'de sel sularından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın, selden zarar gören köyde bir takım incelemelerde bulundu. Çalkın, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini belirtti.

Kars genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy'de yağmurdan olumsuz etkilendi. Sağanak yağmur sonrası gelen sel ile dere yatağı taşan Başköy'de çok sayıda ev ve ahır sel sularından etkilendi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sel sularından etkilenen Başköy'e gelerek burada inceleme yaptı. Beraberindekilerle birlikte selden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalkın, geçmiş olsun dileklerini ileterek, selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Öncelikle sizlere geçmiş olsun, bizler buradayız, devletimizin tüm imkanları seferber edildi. Vatandaşlarımızın yanındayız. Sel baskını sonrası ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bizlerde bugün gedik yerinde inceleme yaptık. Allah bu tür afetlerden korusun. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayız" dedi.

Selin geldiği ilk günden itibaren ilgili birimlerim köyde çalışmaya başladığına dikkat çeken Çalkın, dere yatağında çalışma yapıldığını, bir takım önlemler alındığını sözlerine ekledi. Çalkın daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milletvekili AK Parti Başköy kars 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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