AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bodrum'dan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bodrum'dan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Yalçın, gece saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçaktan durumu yakından takip etti; Aydın Ayaydın aracılığıyla Yalçın ile iki kez telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Bodrum açıklarında meydana gelen kazada denizden karaya taşınan Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerin ardından gece yarısı ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Sevk süreci boyunca Prof. Dr. Aydın Ayaydın Yalçın'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ile birlikte hastaneye gelen Ayaydın, tedavi sürecini anbean takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Prof. Dr. Aydın Ayaydın "Sağlık durumu iyi. Tüm hekimlerimiz seferber oldu. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu'ndan anbean takip

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da Bodrum'daki kriz sürecini yakından takip ettiği öğrenildi. Bakan Memişoğlu'nun hastane yetkililerinden sürekli bilgi aldığı ve İstanbul'daki sağlık ekiplerinin sevk için hazır bekletildiği belirtildi.

Ayaydın ile Emniyet Müdürü Darendeli ve Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça Hasan Basri Yalçına ambulans uçağa kadar eşlik etti - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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