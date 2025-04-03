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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Trafik Kazası Geçirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Trafik Kazası Geçirdi
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Bilecik'te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın bulunduğu araç, başka bir otomobille çarpıştı. Yıldırım kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı, iki kişi ise hafif yaralandı.

Bilecik'te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım trafik kazası geçirdi. İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralanırken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara alamadan atlattı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Pelitözü istikametine seyir halindeki AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım idaresindeki 11 TOG 001 plakalı Togg marka cip, kavşağa geldiğinde üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Bekir A. idaresindeki 11 ABB 988 plakalı otomobille çarpıştı. Refüje çarpan 11 ABB 988 plakalı otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaranırken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın bulunduğu araçta 3 kişi kazayı emniyet kemerlerin takılı olmasından dolayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinde çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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