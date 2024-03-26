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AK Parti Ardahan İl Başkanı'nın aracı domuz sürüsüne çarptı

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AK Parti Ardahan İl Başkanı'nın içinde bulunduğu araç domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada il başkanı Ersin Yılmaz ile sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cavit Taşçı idaresindeki 75 AAG 442 plakalı araç, Ardahan-Kars kara yolunun Susuz ilçe girişinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, il başkanı Yılmaz ve sürücü Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiklerini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ersin Yılmaz AK Parti Ardahan Trafik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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