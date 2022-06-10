Ailesinin kayıp olduğu ihbarı yaptığı kadın ortaya çıktı - Haberler

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Ailesinin kayıp olduğu ihbarı yaptığı kadın ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailesinin kayıp olduğu ihbarı yaptığı kadın ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığını iddia ettiği kadın, bir programda canlı yayına bağlanarak kaçırılmadığını ve gönül ilişkisi yaşadığı kişiye kaçtığını iddia etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığını iddia ettiği kadın, bir programda canlı yayına bağlanarak kaçırılmadığını ve gönül ilişkisi yaşadığı kişiye kaçtığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar köyü Hacıllı Mahallesi'nde kayınpederi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Yadigar Turan, pazar günü köydeki evinden "Pazara gidiyorum" diyerek ayrıldı. Ereğli ilçe merkezinde de evi bulunan kadına pazartesi günü akşam saatlerine kadar ulaşılamayınca hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Eşi şehir dışında inşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen kadından bugüne kadar haber alınamadı. Ailesinin her yerde aradığı kadın, bugün ulusal bir kanalda yayınlanan programa canlı telefon bağlantısı ile bağlanarak kaçırılmadığını, Bolu'da yaşayan ve 4-5 aydır gönül ilişkisi yaşadığı A.İ.B.'ye kaçtığını, kendisini kimsenin zorla tutmadığını ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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