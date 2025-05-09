Ailesinin İstemiyle Eski Eşiyle Barışmak İstemeyen Kadın 4. Kattan Atladı

Ailesinin eski kocasıyla barışma ısrarlarına öfkelenen genç kadın 4. kattan atladı

ANKARA - Ankara'da ailesi tarafından eski kocasıyla barışması istenen 27 yaşındaki kadın, ısrarlar karşısında öfkelenerek 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün akşam Mamak'ta meydana geldi. İddialara göre, G.A.'nın boşandığı eşi, 2 çocuğunu vakit geçirdikten sonra annelerine teslim etti. Bu sırada G.A.'nın annesi ile eski damadı arasında apartman önünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alevlenen tartışma o sırada evde bulunan G.A. ile babasına da sıçradı. Babasının eski eşi ile barışması gerektiği ısrarlarına öfkelenen G.A., hayatında başka birisinin olduğunu belirterek, 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Hayati tehlikesi devam eden genç kadın yoğun bakım servisinde tutulurken, G.A.'yı tutmaya çalışan eski kocasının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

"Yaşadıklarını kaldıramayınca böyle bir şey yapmış"

Olayla ilgili konuşan ve ismini vermek istemeyen vatandaş, "Genç kız daha önce akrabasıyla bir evlilik geçirmiş ve boşanmış. Ardından boşanan kadın başka bir kişiyle ilişki yaşamaya başlamış. Ailesi de kıza baskı uygulayarak eski eşiyle barışmasını istiyormuş. Dün de yine benzer bir durum yaşanmış. Boşanan kadın ısrarlara dayanamayınca intihar girişiminde bulunmuş. Durumu şu anda ağır. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dün de eski eşi buraya gelince yine tartışmalar çıkmış. Yaşadıklarını kaldıramayınca böyle bir şey yapmış" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.