Ailesini makasla tehdit ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun'da ailesini makasla ölümle tehdit eden S.O. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesindeki evinde meydana geldi.

Samsun'da ailesini makasla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası S.O. (28), iddiaya göre evde eşyalara zarar vererek annesi ile babasını makasla ölümle tehdit etti. Ailenin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Yakalanmamak için pencereden atlayarak kaçmaya çalışan S.O., olay yerinde kısa sürede yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan S.O., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan S.O., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

