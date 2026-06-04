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Elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuk

Elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuk
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Bursa'da bir aile, çocukları ve çok sayıda eşyayla elektrikli scooter üzerinde trafikte tehlike oluşturdu. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir ailenin çok sayıda eşya ile elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarıyla birlikte elektrikli scooter üzerinde çok sayıda poşet ve eşya ile ilerleyen aile, trafikte tehlike oluşturdu. Kendi canlarını ve diğer sürücüleri riske atan ailenin yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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