Ailem Güvende soruşturmasında son yılda 118 içerik üreten T24'ün hesapları kapatıldı

Ailem Güvende soruşturmasında son yılda 118 içerik üreten T24'ün hesapları kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Ailem Güvende' soruşturmasında son 1 yılda 118 LGBT propagandası içeriği üreten T24'ün internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar, uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı