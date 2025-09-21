Haberler

Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda iki oyuncağın sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvensizliği belirlenen ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

LİSTEYE 2 OYUNCAK DAHA EKLENDİ

Son denetimlerde, iki oyuncağın kullanımının çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Bu ürünlerin hem yasaklanmasına hem de piyasadan toplatılmasına yönelik karar alındı.

