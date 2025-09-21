Aileler dikkat! İki ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında güvensizliği belirlenen ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

LİSTEYE 2 OYUNCAK DAHA EKLENDİ

Son denetimlerde, iki oyuncağın kullanımının çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Bu ürünlerin hem yasaklanmasına hem de piyasadan toplatılmasına yönelik karar alındı.