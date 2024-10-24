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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Cami'deki cenaze törenine katıldı.

İÇİNDE BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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