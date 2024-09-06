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Aile içi şiddet ihbarına giden polis, yurt dışında satılacak doğan ile karşılaştı

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Adıyaman'da 'Aile içi şiddet' ihbarına giden polis ekipleri, belirtilen adreste yurt dışında satılması planlanan ve avlanması yasak doğan ile karşılaştı.

Aile içi şiddet' ihbarına giden polis, yurt dışında satılacak doğan ile karşılaştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 'Aile içi şiddet' ihbarına giden polis ekipleri, belirtilen adreste yurt dışında satılması planlanan ve avlanması yasak doğan ile karşılaştı.

Adıyaman'da merkez Bahçelievler Mahallesi, 910. Sokakta bulunan bir evde 'aile içi şiddet' olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri yabancı uyruklu Verdi A. isimli kadına şiddet uyguladığı iddia Faysal F. Ş.'yi ifade alınmak üzere göz altına alındı. Faysal F.Ş.'nin göz altı esnasında evde kafes içerisinde doğan olduğunu fark etti. Hayvan Durum İzleme (Haydi) polisine bilgi verildi. Polis ekipleri evdeki şahine el koydu. Polis ekipleri, kafesteki doğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri veteriner hekimin kontrolü sonrasında doğanı doğaya salacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, avcılık belgesi olmadan, avlanma süresi dışında avlanmaktan, canlı mühre ile avlanmaktan, koruma altında olan yaban hayvanını avlamaktan 113 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahsın evinde ele geçirilen paslı şahinin yurt dışına çıkarılarak satılacağı ve daha öncede yasaklı hayvanların ticareti yaptığı için ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3-sayfa Güncel Polis

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