Ahmetli'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Ahmetli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ahmetli'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kamil Ö. yönetimindeki 35 AZF 54 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi, İzmir- Ankara Karayolu üzerinden sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kamil Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Y. (40) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil Ahmetli Gökkaya Manisa 3. Sayfa Haberler

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