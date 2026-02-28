16 yıllık sırrı 'özel ekip' çözdü: Barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz cinayetinde 2 tutuklama

Zonguldak'ta 2008 yılında "arkadaşıma gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve 2 yıl sonra baraj gölünde kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz cinayetinde 16 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde 2008 yılında yaşanan olayda, 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, "arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Biri henüz bir aylık, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk babası Yılmaz'ın annesi Sare Yılmaz, o dönem gözyaşları içinde oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

2 yıl sonra barajda kemikleri bulundu

Kayıp ihbarından 2 yıl sonra, 2010 yılında Ulutan Barajı mevkisinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen parçalar üzerinde yapılan DNA eşleşmesi sonucunda, 2012 yılında bu kemiklerin kayıp olarak aranan Ahmet Yılmaz'a ait olduğu kesinleşti. Ancak olayın failleri uzun süre belirlenemeyince dosya "faili meçhul" olarak rafa kalktı.

Polisin titiz takibi 16 yıl sonra sonuç verdi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yıldır aydınlatılamayan cinayet dosyasını yeniden açtı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, elde edilen yeni deliller ışığında operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında K.A., T.Y. ve E.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı.

2 tutuklama, 1 ev hapsi

Emniyetteki 3 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.İ. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı