Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kadıköy'de geçtiğimiz yıl bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (15) davasında beşinci duruşma bugün görülecek.

DURUŞMADA BİR İLK

Katil zanlısı iki çocukla birlikte olay günü orada bulunarak onlara yardım eden iki sanığın dosyaları birleştirildi. Böylece davada ilk kez dört çocuk birlikte hakim karşısına çıkacak. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada cinayete şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu ifadelerin, olayın seyrini netleştirmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

ANNE MİNGUZZİ: BENİM İÇİN AĞIR OLACAK

Oğlunu kaybettiği günden bu yana hukuk mücadelesi veren Yasemin Minguzzi, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüz yüze temasta olacağım." dedi.

Minguzzi, davayı izlemeye gelenlerin kendisine güç verdiğini belirterek, "Bir Ahmet gitti ama binlerce Ahmet'im oldu. Ahmet'ten sonra maalesef çocuklar kaybettik. Bunların sonunu getirmek için, onlar için ayakta durmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi ayrıca, çocuk infaz yasasında değişiklik talep ederek, ağır suçlarda yaş nedeniyle cezada indirim uygulanmaması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçaklamış, diğer sanık ise yerde yatan çocuğu tekmelemişti. Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve büyük tepkilere yol açmıştı. Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi cinayetinin ilk duruşması 11 Nisan'da görülmüştü. Zanlıların çocuk yaşta olduğu gerekçesiyle duruşmalar kapalı gerçekleşmişti. Mahkeme, "eksiklerinin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi" için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi. Bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Haziran olarak belirlemişti. Bir sonraki duruşmanın tarihi ise 20 Haziran olarak belirlenmişti. Davanın 20 Haziran'daki üçüncü duruşması öncesi aileye yönelik tehdit davasında karar çıkmıştı. Tutuklu 5 çocuktan 4'ü adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, 1'i ise "Silahla tehdit" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.