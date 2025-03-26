Ahlat'ta meydana gelen trafik kazası: 1 yaralı

Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'i Ahlat ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ahlat ilçesinin Tunus Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 ARM 915 plakalı araç, sürücü G.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.