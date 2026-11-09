Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk ekiplerce kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahlat-Malazgirt kara yolunda mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk ekiplerce kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesi arasındaki kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk kurtarıldı. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 8 kişi ve 3 araç kontrollü bölgeye ulaştırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergahında olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, güzergahta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı. Vatandaşların Ahlat ilçe merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

Öte yandan, Ahlat-Malazgirt kara yolunda karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi11

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü