Ahırdan kaçan boğa ilçeyi birbirine kattı

Sivas'ta ahırdan kaçan kızgın boğa, ilçeyi birbirine kattı. Çok sayıda vatandaşı uzun süre peşinde koşturan boğa, uyuşturucu iğne vurulması sonrası sakinleştirilerek yakalandı.

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmet Başyurt Mahallesi'nde bir ahırdan kaçan boğa, sahibini uzun süre uğraştırdı. İlçenin birçok noktasına giden ve peşindeki vatandaşlardan kaçan kızgın boğa, kovalamacaya sebep oldu. Çevresine kimseyi yaklaştırmayan boğa, 4 doz uyuşturucu iğne atılmasıyla sakinleşti. Halatla bağlanarak kamyonete bindirilmek istenen boğa, bir kez daha kaçtı. Uyuşturucu iğnenin etkisinin artmasıyla yorgun düşen boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından kamyonete yüklenerek ahıra götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı