Haberler

Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasında Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik, Beşiktaş'ta bir noterde yakalanıp tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik, yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Şüpheli Çelik'in, İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandığı bilgisine ulaşılmış, soruşturma kapsamında hazırlanan raporda Çelik'in işlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtilmişti. Çelik'in hesap hareketleri incelendiğinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin 288 TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, 966 işlemde toplam 4 milyon 881 bin 769 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği de belirtilmişti.

Alper Çelik tutuklandı

Şüpheli Alper Çelik, emniyet ifadesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray'dan beklenen açıklama!
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu