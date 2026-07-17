Ahbap soruşturmasında CHP PM Üyesi Emre Kartaloğlu gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişiden birinin CHP Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu olduğu ortaya çıktı. Kartaloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Emre Kartaloğlu'nun aynı zamanda eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı olduğu öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan AHBAP'ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde rapor verdiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı