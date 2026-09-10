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Ahbap soruşturması 5. dalga operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Ahbap Derneği dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Ahbap Derneği dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 20'si tutuklandı. 29 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Talebi değerlendiren hakimlik, 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

29 şüpheli hakkında adli kontrol

Savcılık tarafından 21 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 8 şüpheli hakkında ise ev hapsi olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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